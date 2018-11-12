В Югре сбивший лошадь водитель отсудил у конного клуба 665 тысяч

Ответчик утверждал, что погибшее животное было продано до аварии, но доказать этого не смог.

Житель Югры отсудил у конно-спортивного клуба 665 тысяч рублей за повреждения, которые его машина получила при столкновении на дороге с лошадью. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Нижневартовска.

Водитель обвинил владельца кобылы в том, что он допустил бесконтрольный выгул питомца. Во время ДТП лошадь погибла. При этом представитель клуба утверждал, что животное было продано до аварии, но доказательства этого предоставить не смог.

В связи с представленными фактами суд постановил возместить жителю Югры средства за ремонт автомобиля в размере 665 тысяч рублей.