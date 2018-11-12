В Москве жестоко избили пенсионерку, кормившую кошек во дворе дома

Нападавший повалил женщину на землю, а затем стал наносить удары и душил её, пока она не потеряла сознание.

В Москве следователи изучают видео покушения 33-летнего безработного на 78-летнюю пенсионерку, кормившую кошек во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Потерпевшая в больнице. Подозреваемый задержан, — говорится в сообщении.

Следователи изучают видео покушения на пенсионерку в Москве.



33-летний житель столицы беспричинно накинулся на 78-летнюю пенсионерку, которая кормила кошек во дворе. Он душил и избивал женщину, пока она не потеряла сознание.



Потерпевшая в больнице. Подозреваемый задержан pic.twitter.com/IzjpTCyVMC — Следственный комитет (@sledcom_rf) November 12, 2018

Нападавший повалил женщину на землю, а потом избивал и душил её, пока она не потеряла сознание. Женщина находится в больнице с множественными травмами. Преступнику предъявлены обвинения в покушении на убийство.

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