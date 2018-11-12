Сурков поздравил Пасечника и Пушилина с победой на выборах в ЛНР и ДНР

Политик выразил надежду, что избранные главы республик сделают всё необходимое для повышения уровня жизни населения.

Помощник президента РФ Владислав Сурков направил поздравления Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, которые одержали победу на выборах глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Сурков выразил надежду, что избранные руководители ДНР и ЛНР сделают всё необходимое для повышения уровня жизни населения, а также выполнения минских договорённостей.

Он также отметил высокую явку на выборы в республиках. По мнению помощника президента РФ, она показала всему миру, что в Донбассе "живёт гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева".

Напомним, Денис Пушилин и Леонид Пасечник временно исполняли обязанности глав республик. На выборах 11 ноября после обработки 97,52% бюллетеней врио руководителя ДНР набрал более 60% голосов, исполнявший обязанности главы ЛНР — 68,3% по итогам обработки 100% бюллетеней.