Жену лучше не брать. Названы лучшие для шопинга города СНГ

В города ближнего зарубежья россияне обычно наведываются на 2–3 дня и тратят на покупки до тысячи долларов.

Аналитическое агентство "Турстат" составило топ городов СНГ, которые российские туристы назвали лучшими для походов по магазинам. Рейтинг был приурочен к 11 ноября — Всемирному дню шопинга.

На первом месте оказалась столица Азербайджана — Баку. В мае текущего года там прошёл Бакинский шопинг-фестиваль, вызвавший большой интерес у иностранных туристов. Среди самых продаваемых товаров аналитики назвали одежду, бытовую технику и электронику, а также косметику и парфюмерию. При этом большинство покупателей смогло вернуть себе налог на добавленную стоимость (НДС) по системе Tax Free.

Серебро достаётся Астане (Казахстан). Отсюда туристы уезжают, закупившись одеждой и обувью, ювелирными изделиями, музыкальными инструментами и даже коллекционным оружием.

На третьей строчке уютно расположился Минск. В белорусской столице покупают меха, бытовую технику и ткани.

Всего же, по данным "Турстата", туристы приезжают в города СНГ в среднем на 2–3 дня и тратят на шопинг до тысячи долларов.

А ранее Лайф рассказывал о лучших российских городах для шопинга. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи, в пятёрку —Калининград и Казань.