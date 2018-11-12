Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах убийством от партии Саакашвили

По словам независимого политика, пугающие сообщения получала как она сама, так и её дети.

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что представители "Единого национального движения" (партия бывшего президента Михаил Саакашвили) угрожают убийством ей и её семье.

— Ко мне и моим детям 9, 10 и 11 ноября поступили голосовые и текстовые сообщения с угрозами лишить нас жизни, — заявила Зурабишвили грузинским СМИ. — Такие действия направлены на попытку дестабилизации в стране.

Женщина рассказала, что авторы данных посланий уже идентифицированы. Это бывшие военные. Она просит МВД и Главную прокуратуру принять немедленные меры.

В первом туре за должность президента Грузии боролись 25 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", набрала 38,64% голосов. А её главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе набрал 37,74% голосов. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.