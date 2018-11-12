В Австралии мусульмане призвали премьера извиниться за слова после теракта

Ранее глава правительства сказал, что после инцидента в Мельбурне в стране сохраняется опасность атак.

Мусульманская община Австралии призвала премьер-министра Скотта Моррисона принести извинения за заявления о том, что угроза терроризма остаётся актуальной в государстве. Об этом сообщает канал SBS.

— В Австралии самой большой угрозой религиозного экстремизма является радикальная и опасная идеология экстремистского ислама, — сказал Моррисон, чем вызвал недовольство у мусульман.

Премьер добавил, что религиозные лидеры должны быть начеку, защищать общины и действовать на опережение.

Главный муфтий Австралии Ибрагим Абу Мохаммед заявил, что подобные слова являются "серьёзной дискриминацией" приверженцев ислама. Абу Мохаммед добавил, что мусульманские лидеры "не нуждаются в просьбах и напоминаниях о своих обязанностях".

Муфтий подчеркнул, что это именно силовые структуры не выполнили свою работу по наблюдению за человеком, который связан с террористическими организациями.

Напомним, 9 ноября в Мельбурне вооружённый ножом мужчина напал на полицейских. Власти признали инцидент терактом, ИГИЛ* позже взяла на себя ответственность за атаку.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.