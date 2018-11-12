"Я стал не ко двору". Директор "Табакерки" заявил об уходе из театра

Стульнев признался, что принял окончательное решение о переходе в Театр им. Маяковского.

Александр Стульнев, занимавший пост директора Московского театра Олега Табакова с 1997 года, заявил об увольнении по собственному желанию. Своё решение он прокомментировал журналу "Театр".

— Из "Табакерки" меня никто не выгонял, это исключительно моё собственное решение — просто чувствую, что я стал там не ко двору. Я действительно получил предложение о работе, которое очень ценю, — объяснил Стульнев.

По его словам, речь идёт о переходе в Театр им. Маяковского. Директор "Табакерки" признался, что его решение о новой работе окончательное, но на эту должность назначает глава Департамента культуры Москвы, Александр Кибовский. Стульнев пояснил, что пока бумаги не подписаны, но в министерстве не видят к этому никаких препятствий.

Напомним, народный артист РФ Олег Табаков ушёл из жизни в возрасте 82 лет 12 марта после продолжительной болезни. Он был художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова и возглавлял собственный театр. На его должность в МХТ был назначен Сергей Женовач, а в "Табакерке" — заслуженный артист России Владимир Машков.