Финальное голосование конкурса "Великие имена России" пройдёт с 12 по 30 ноября

Каждый участник сможет выбрать только одно имя и только один аэропорт для голосования.

Общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников российским аэропортам "Великие имена России" перешёл в стадию финала, голосование в котором пройдёт с 12 по 30 ноября, сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

— Что касается того, что будет дальше: теперь состоится не опрос, а голосование с 12 по 30 ноября. Голосование будет общероссийское... Есть несколько разных способов. Во-первых, это сайт великиеимена.рф, через соцсети, с помощью телефона горячей линии, методом анкетирования. Анкетирование будет проходить путём заполнения бумажной анкеты в мобильных волонтёрских пунктах в аэропортах и на ж/д вокзалах в городах проекта или на борту самолёта, — сказал Фадеев на пресс-конференции.

Секретарь Общественной палаты также подчеркнул, что каждый участник может выбрать лишь одно имя и один аэропорт для голосования. Причём из любого города РФ можно проголосовать за любую воздушную гавань. Результаты будут объявлены 5 декабря.

Ранее были названы имена, которые россияне чаще всего предлагали присвоить аэропортам.