Просрочка на 300 млн. На складе в Петербурге накрыли партию дефицитных лекарств

В течение нескольких месяцев коробки с препаратами пылились на базе одной из фармкомпаний. А льготники тем временем были вынуждены покупать жизненно важные таблетки за свой счёт.

В Санкт-Петербурге на одной из фармацевтических баз прокуроры нашли просроченные лекарства на огромную сумму — почти 300 миллионов рублей. К таким результатам привела проверка, которую инициировало надзорное ведомство после многочисленных жалоб пациентов на нехватку льготных медикаментов.

— На момент проверки в зоне карантина находилось более 156 тысяч единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 млн рублей, из них поставленных Министерством здравоохранения Российской Федерации — на сумму более 200 млн, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Многие лекарства относились к достаточно дорогим, например, на складе нашли препараты, необходимые для лечения лейкоза. Их цена стартовала от 25 тысяч рублей за упаковку. Недостающие медикаменты льготникам пришлось покупать за свой счёт.

— По итогам проверки по данным фактам прокуратура города даст принципиальную оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что в Саратове больная диабетом скончалась из-за нехватки льготных лекарств. Врачи поликлиники в течение пяти месяцев не выписывали ей положенные медикаменты из-за проблем с их закупкой. История получила широкий резонанс. На неё отреагировали и в Кремле: Дмитрий Песков назвал проблему нехватки льготных лекарств недопустимой.