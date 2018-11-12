Звезда "Мажора" Павел Прилучный продаёт дом на Avito

Коттедж создавался по индивидуальному проекту: высокие потолки, панорамные окна, полы с подогревом, просторная гостиная с камином и пять спален.

Загородный особняк звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце (сериал "Закрытая школа") около города Яхромы был выставлен на продажу на "Авито недвижимость" за 24 миллиона 700 тысяч рублей.

Как стало известно Лайфу, двухэтажный дом был построен в 2015 году в стиле прованс, он полностью готов к проживанию. Коттедж находится в Дмитровском районе Подмосковья, в 42 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Общая площадь дома составляет 245 кв. м, из них жилая — 170 кв. м. Дом создавался по индивидуальному проекту звёздной пары: высокие потолки, панорамные окна, полы с подогревом, просторная гостиная с камином и пять спален. Интерьер выдержан в пастельных, тёплых тонах. Также на земельном участке площадью 14 соток есть бани (русская и финская), гараж на два автомобиля и детская площадка.

Отмечается, что участок расположен на пологой части склона холма, откуда "открываются красивые виды". Рядом есть банки, магазины, развлекательные и спортивные комплексы, медицинские и образовательные учреждения, рестораны и спа-центры. Участок находится под круглосуточной охраной.

О причине продажи дома актёры не информируют.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съёмочной площадке сериала "Закрытая школа" около десяти лет назад и сыграли свадьбу в 2011 году. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия.