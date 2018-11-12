Нет аналогов в мире. "Рособоронэкспорт" заявил о росте спроса на оружие России

В мире растёт спрос на российское оружие, заявил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Он пояснил, что существенная доля портфеля заказов приходится на арабские страны.

— Ввиду непрекращающейся нестабильности международной обстановки объёмы мировых поставок вооружения и военной техники продолжают расти. Оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, на суше и в воздухе, — отметил Михеев.

Он добавил, что экспортный портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил рекордную планку в 50 миллиардов долларов. Михеев поясняет, что это связано с тем, что российская техника, особенно для военно-воздушных сил и войск ПВО, не имеет аналогов в мире или же серьёзно опережает конкурентов за рубежом.