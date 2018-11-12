Даже "горящие" будут дороже. Россиян призвали покупать новогодние туры заранее

Туроператоры считают, что определиться с местом путешествия желательно до конца этого месяца.

Эксперты туристического рынка предлагают не дожидаться горящих новогодних туров в надежде на то, что они будут стоить дешевле, а приобретать путёвки сейчас, по раннему бронированию.

— Я бы советовала покупать туры до конца ноября, пока у туроператоров действуют акции раннего бронирования, — приводит РИА "Новости" слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

В среднем путёвка в зарубежные страны на Новый год на одного человека обойдётся от 50 до 100 тысяч рублей. Отдых в России стоит заметно дешевле. Так, например, трёхдневная поездка в Великий Устюг обойдётся в сумму от 14 тысяч рублей на человека.

Ранее были названы лидеры раннего бронирования отдыха на новогодние праздники.