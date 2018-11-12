В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за летнюю резину зимой

Там пояснили, что в России нельзя наказывать за неисполнение регламента Таможенного союза.

В ГИБДД опровергли сообщения ряда СМИ о том, что в России якобы вводятся штрафы за использование летних шин на легковых автомобилях зимой. Поводом для таких сообщений стало вступление в силу нового технического регламента Таможенного союза.

Этот документ разрешает тяжёлым грузовикам и автобусам ездить зимой на обычных шинах, но обязывает водителей легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонны использовать зимнюю резину. Однако, как уточнили в ГИБДД, в России просто нет такого штрафа.

— Административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий М 1 и N 1 (легковые автомобили и грузовые автомобили полной массой не более 3,5 тонны. — Прим. ред.), неукомплектованного зимними шинами в зимнее время, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях не установлена, — отметили в ведомстве.

Напомним, в октябре в Госдуме в очередной раз предложили ввести в России штрафы за отсутствие зимней резины.