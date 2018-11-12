Олег Кононов назначен главным тренером "Спартака"

Российского специалиста Олега Кононова назначили главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Это решение было принято Советом директоров красно-белых, сообщает официальный сайт клуба.
⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 ноября 2018 г.
Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.
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Контракт с Кононовым рассчитан до конца следующего сезона. В договоре указаны такие цели для красно-белых, как выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
Рауль Рианчо, который исполнял обязанности наставника "Спартака", покидает клуб.
— ФК "Спартак-Москва" желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.
Рианчо был и.о. главного тренера после того, как "Спартак" уволил с поста наставника Массимо Карреру. Что касается Кононова, то до красно-белых он возглавлял тульский "Арсенал".
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