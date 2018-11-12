Олег Кононов назначен главным тренером "Спартака"

Читайте также

Олег Кононов назначен главным тренером "Спартака"

290

Олег Кононов.Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Рауль Рианчо, который исполнял обязанности наставника красно-белых, покидает клуб.

Российского специалиста Олега Кононова назначили главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Это решение было принято Советом директоров красно-белых, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Кононовым рассчитан до конца следующего сезона. В договоре указаны такие цели для красно-белых, как выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Рауль Рианчо, который исполнял обязанности наставника "Спартака", покидает клуб.

— ФК "Спартак-Москва" желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.

Рианчо был и.о. главного тренера после того, как "Спартак" уволил с поста наставника Массимо Карреру. Что касается Кононова, то до красно-белых он возглавлял тульский "Арсенал".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×