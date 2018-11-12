Самый разрушительный в истории. Площадь пожара в Калифорнии достигла 80 тыс. га

Огонь уничтожил около семи тысяч строений, привёл к гибели минимум 31 человека и срочной эвакуации более 150 тысяч местных жителей.

Площадь пожара, возникшего в американском штате Калифорния в прошедший четверг, 8 ноября, достигла в воскресенье 80 тысяч гектаров. Такие данные представил глава Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата Скотт Джэдберт, который также назвал этот пожар самым разрушительным в истории Калифорнии.

По словам Джэдберта, с огнём круглосуточно борется более 3200 пожарных, но у властей пока нет обнадёживающих свидетельств того, что с пожаром удастся справиться в ближайшее время. А это означает, что число жертв и пострадавших, возможно, возрастёт, как и масштаб причинённого огнём ущерба, который пока даже не пытаются оценивать.

По данным ABC, губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что власти и все чрезвычайные службы сталкиваются с "аномальной ситуацией" и вынуждены реагировать на ежечасно меняющуюся обстановку.

— К сожалению, нас информируют, что в ближайшее время последствия таких негативных проявлений, как засуха, высокая температура и так далее, будут только усугубляться, — подчеркнул он.

По данным шерифа калифорнийского округа Бьютт, в почти полностью уничтоженном огнём городе Парадайс на севере штата найдены тела шести человек. Днём ранее пожарные заявили о гибели в том же районе 23 человек, а на юге Калифорнии — двух.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с пожаром и ликвидации последствий огненной стихии.