Журналисты обратили внимание, что за время действия штрафных мер Москва не только не стала изгоем, но и приобрела "больший дипломатический вес".

Западу не удалось полностью изолировать Россию с помощью санкций, и вряд ли это будет возможно в будущем. Яркие примеры тому — успешная продажа Москвой оружия и растущий спрос на нефть и газ из РФ. Об этом пишет газета Financial Times.

Антироссийские санкции, впервые введённые в 2014 году, были "направлены на то, чтобы отрезать Москву от остального мира и изолировать её жизненно важные отрасли, сделать международной парией, без друзей", но план "провалился". Издание констатирует, что ограничительные меры "не достигли своей цели", одним из самых ярких примеров чему служит продажа российских ракетных комплексов С-400 "Триумф" Индии и Китаю.

Financial Times также обращает внимание, что за время действия штрафных мер Россия получила "доступ к международным финансам, новые торговые возможности и больший дипломатический вес" благодаря тесной дружбе с КНР. Автор статьи отметил и углубление отношений между РФ и "множеством стран на Ближнем Востоке — от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана". По оценке газеты, также усилилось влияние Москвы в регионе на фоне продолжающихся колебаний Вашингтона.

— Постоянный поток лидеров стран ЕС, посещающих Кремль, прямые иностранные инвестиции европейских корпораций и продолжающийся спрос на российские нефть и газ входят в противоречие с воинственной риторикой Брюсселя, — утверждает издание.

Как замечают аналитики, Великобритания — одна из "наиболее воинственно настроенных" к России стран, но английская нефтегазовая компания BP — один из самых крупных зарубежных инвесторов, который владеет в "Роснефти" 19,75% уставного капитала.

Автор публикации отмечает, что западные дипломаты "неофициально признают, что санкции не привели" к желаемому результату.