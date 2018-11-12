Истребители НАТО дважды за неделю сопровождали самолёты РФ над Балтикой

F-16 Fighting Falcon 6 и 8 ноября поднимались в воздух для контроля полёта Ил-76, МиГ-29 и Ан-32.

Истребители НАТО дважды сопровождали военные самолёты РФ над Балтийским морем на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Литвы.

Согласно докладу, представленному во время еженедельного обзора ситуации в воздушном пространстве Литвы, 6 и 8 ноября истребители ВВС Бельгии F-16 Fighting Falcon совершали вылет для сопровождения российских самолётов Ил-76, МиГ-29 и Ан-32, направлявшихся в Калининградскую область.

В Минобороны отметили, что полёт Ил-76 6 ноября проходил по заранее согласованному плану с поддержанием связи с центрами управления и с отключённым транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна). 8 ноября самолёт Ан-32 проводил полёт с полным идентификационным набором, МиГ-29 — с планом и транспондером, но без радиосвязи с центрами управления.

В Минобороны РФ не раз подчёркивали, что полёты российских боевых самолётов проходят над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал Лайф, в Минобороны РФ сообщили, что в начале ноября Су-27 сопровождал американский самолёт Lockheed EP-3E.