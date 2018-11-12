Козак доложил Путину, что ситуация на рынке топлива в России стабилизирована

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак доложил главе государства Владимиру Путину, что ситуация на рынке топлива в нашей стране стабилизирована. Он отметил, что цены заморожены и останутся такими до конца марта.
— Ситуация стабилизирована, цены заморожены, — заявил Козак на совещании президента с членами правительства. — Они будут такими сохраняться с учётом инфляции, с учётом изменения налогового законодательства до конца марта.
Он добавил, что нефтяные компании выполняют свои обязательства по стабилизации цен на топливо. По словам Козака, с независимыми сетями АЗС в регионах также может быть подписано это соглашение, однако сначала ФАС и Минэнерго проанализируют их работу.
Как сообщал Лайф, нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.
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