Козак доложил Путину, что ситуация на рынке топлива в России стабилизирована

Кроме того, ФАС и Минэнерго проанализируют независимые сети АЗС в регионах до конца года и, возможно, с ними также подпишут соглашение о стабилизации цен.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак доложил главе государства Владимиру Путину, что ситуация на рынке топлива в нашей стране стабилизирована. Он отметил, что цены заморожены и останутся такими до конца марта.

— Ситуация стабилизирована, цены заморожены, — заявил Козак на совещании президента с членами правительства. — Они будут такими сохраняться с учётом инфляции, с учётом изменения налогового законодательства до конца марта.

Он добавил, что нефтяные компании выполняют свои обязательства по стабилизации цен на топливо. По словам Козака, с независимыми сетями АЗС в регионах также может быть подписано это соглашение, однако сначала ФАС и Минэнерго проанализируют их работу.

Как сообщал Лайф, нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.