Пушилин набрал 60,85% голосов на выборах главы ДНР

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Пушилин набрал 60,85% голосов на выборах главы ДНР

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Денис Пушилин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин набрал 60,85% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней. Об этом заявила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

— На 13:00 12 ноября подсчитано 100% бюллетеней со всех 408 избирательных комиссий, — рассказала она.

Голоса распределились следующим образом: Роман Евстифеев — 7,75%, Владимир Медведев — 6,5%, Денис Пушилин — 60,85%, Роман Храменков — 14,2%, Елена Шишкина — 9,3%.

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