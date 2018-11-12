Путин призвал топливные компании не искать сверхприбыли в росте цен на нефть

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Путин призвал топливные компании не искать сверхприбыли в росте цен на нефть

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства, что топливные компании не должны использовать дорожающую нефть для получения сверхприбылей в России.

— ... Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это вовсе не означает, что мы должны обеспечивать ту же сверхприбыль и внутри страны, — подчеркнул Путин.

Напомним, на этом совещании вице-премьер России Дмитрий Козак доложил российскому лидеру, что ситуация на топливном рынке в России стабилизирована.

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