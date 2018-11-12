Залила всё краской. В Челябинске уборщица устроила погром в парикмахерской

По словам свидетеля, женщина громко ругалась, кидалась банками краски и пыталась опрокинуть мебель.

В Челябинске уборщица устроила погром в парикмахерской, несколько человек стали свидетелями случившегося. Об этом сообщает портал "74.ru".

— Я вошёл в салон, открылась дверь и влетела банка с красной краской, она разбилась об пол и забрызгала стены. Следом забежала женщина и опрокинула стеклянный стеллаж с какими-то косметическими средствами, — рассказал один из свидетелей.

Женщина громко ругалась с администраторами и попыталась опрокинуть шкаф, но один из посетителей вовремя подбежал и поставил шкаф на место. Другой мужчина помог удержать женщину.

Позже женщина успокоилась и сказал, что сотрудники могут вызывать полицию — она не боится её приезда. Парикмахерская всё это время работала в обычном режиме, и уже во время стрижки один из свидетелей инцидента узнал, что погром устроила уборщица из-за того, что ей задолжали зарплату.

В администрации парикмахерской отказались давать комментарии о том, что конфликт не был связан с зарплатой, а женщина не была сотрудницей салона. Позже в полиции подтвердили, что правоохранители выезжала на место происшествия.

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