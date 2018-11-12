Уральский исследователь увидел НЛО возле МКС — видео

Блогер подозревает, что это неизвестный корабль, а не космический мусор или спутник.

Уральский блогер Валентин Дегтерёв, известный своими одиозными "исследованиями" видео и фотографий в Интернете, на этот раз увидел неопознанный летающий объект неподалёку от Международной космической станции. Нашёл он его в трансляции, которая ведётся с одной из камер МКС.

— Рядом со станцией пролетал огромный НЛО. Размеры его сопоставимы с космическими кораблями типа "Союз". Правда, форма корпуса у него необычная. Скорее всего, фюзеляж корабля закрыт силовым полем. Оно довольно хорошо видно при увеличении фрагментов видео, — отметил Дегтерёв, комментируя видеозапись.

Блогер твёрдо уверен, что это космический мусор или спутник. Впрочем, астроном из УрФУ Владилен Санакоев не разделил воодушевления Дягтерёва.

— Это элемент солнечной батареи Международной космической станции, который поворачивается в процессе движения станции, — рассказал учёный Ura.ru.

Ранее этот же блогер предупреждал о приближении к Земле мифической планеты Нибиру.