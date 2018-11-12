Член банды Цапков объяснил фото с шашлыком в колонии днём открытых дверей

По словам заключённого, некоторые из опубликованных кадров поддельные, но есть и настоящие.

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз прокомментировал попавшие в Сеть снимки, на которых он ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в колонии строгого режима. Осуждённый на 20 лет участник кущёвской резни настаивает на том, что не пользуется никакими привилегиями. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на видеообращение одного из банды Цапка.

— Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать, — утверждает заключённый.

По словам Цеповяза, за четыре года содержания в колонии у него не было никаких привилегий. Он заявил о наличии у него инвалидности второй или третьей группы, просто не проходил экспертизу для её получения. Участник кущёвской резни пояснил, что у него саркома — отсутствует левый плечевой сустав, из-за чего одна рука короче на восемь сантиметров.

Ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру. В колонию строгого режима после этого с проверкой выехала прокуратура, а на сотрудников завели уголовные дела о превышении полномочий.