Кровля завода в Рязани обрушилась из-за пожара

На рязанском заводе "Центролит" в цехе по розливу жидкости для розжига обрушилась кровля. Об этом в оперативном штабе на месте ЧС сообщили РИА "Новости".
— Площадь обрушения кровли составила 300 квадратных метров, — отмечают в оперативном штабе.
Возгоранию присвоили максимальный номер сложности. Пожар пытаются ликвидировать 44 человека и 16 единиц техники.
Как уже сообщалось, на территории завода "Центролит" на улице Южный промузел горит цех, заполненный жидкостью для розжига. Общая площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
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