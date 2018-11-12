Экс-игрок "Краснодара": С Кононовым спартаковцы не соскучатся!

Лайф поговорил с человеком, который лично знает нового тренера "Спартака" — Русланом Аджинджалом, который выступал за "Краснодар" в бронзовом сезоне-2014/15, а затем работал в тренерском штабе Олега Кононова.

В итоге в 2015 году в возрасте 41 года ветеран получил бронзовые медали чемпионата России. Начал карьеру Аджинджал ещё в 1991 году в СССР и до этого дважды выиграл чемпионат в Первой лиге.

А в 2016 году в качестве президента Федерации футбола Абхазии экс-футболист проводил турнир, который для страны может сравниться с нашим чемпионатом мира 2018 года — чемпионат мира среди непризнанных государств. И там тоже хозяева выступили удачно. Абхазы взяли золото и стали чемпионами мира.

Корреспондент Лайфа поговорил с Аджинджалом о стиле Кононова и о Денисе Глушакове, с которым Руслан учится в Высшей школе тренеров.

— Олег Кононов — официально главный тренер "Спартака". Правильный выбор?

— Думаю, на сегодняшний день это самая подходящая кандидатура для "Спартака". Мне бы хотелось, чтобы у него получилось. Но всё зависит от него. У него современный подход к тренировочному процессу, интересная тактика. Главное — чтобы его поняли футболисты, тогда проблем не будет.

— В чём современный подход заключается?

— Он исповедует атакующий стиль игры, общается с футболистами, весь рабочий процесс грамотно построен. Тренировки — всё через мяч, а футболисту всегда легче заниматься с мячом, чем просто физическими упражнениями.

— Жёсткие у Кононова тренировки?

— По нагрузкам — обычные. Но самое главное для футболиста что? Чтоб было интересно. У него интересные упражнения, а я закончил работать в "Краснодаре" два года назад, за это время наверняка добавилось что-то ещё, и тактически он повзрослел. Тула ведь тоже играла неплохо.

— Но результаты были весьма спорные.

— Согласен, но по игре выглядели они симпатично. Думаю, во многом из-за этого его и пригласили.

— Сейчас в "Спартаке" сложности с человеческими отношениями, а у Кононова в годы вашего присутствия в "Краснодаре" были и Широков, и Мамаев...

— Он умел с ними находить общий язык, они играли. В основном конфликты в футбольных командах от того, что на поле выходят 11 футболистов, а в заявке — 25. Все хотят играть, вот у кого-то и недовольство. К этому надо относиться с пониманием. Но при этом понятно, что тренер не враг себе, и играют на данный момент те, кто сильнее.

— Исходя из всего этого — Кононов скорее попытается наладить с Денисом диалог, чем будет жёстко диктовать условия?

— Диалог в любом случае нужен. Главный тренер должен быть коммуникабельным, находить проблемы и их заранее ликвидировать. Со всеми этими разборками далеко не уйдёшь. У нас при Кононове проблем никаких не было: он — тренер, я — футболист, всё в рамках дозволенных правил. У нас были дружеские отношения, я бы даже сказал.

— Сами не планируете на тренерское поприще? Вы же работали в штабе Кононова по окончании карьеры.

— Я ведь учусь сейчас в Высшей школе тренеров — и как раз с Глушаковым. (Смеётся.) Планирую закрыть один курс, и тогда посмотрим. Как раз у нас одна группа с Глушаковым, братьями Комбаровыми, Васей и Лёшей Березуцкими, Калешиным — это категория А, специальная группа была создана. Конечно, многое знаю из того, что происходило в "Спартаке". Но поймите меня правильно, не могу выносить на публику. Там много личного.

— Зная Дениса, как думаете, удастся выбраться ему и "Спартаку" из нынешней непростой ситуации?

— Он капитан, он должен постараться своей игрой вернуть любовь болельщиков. Он же умеет играть в футбол. Не зря его выбрали капитаном, это же о чём-то говорит? Слабых игроков не выбирают. Но всё зависит от его игры на поле. Будет хорошо играть — всё будет хорошо.

Но сейчас вообще у "Спартака" тяжёлый период, сложно будет всем — и Глушакову, и Кононову, и всей команде. Никогда не было просто в "Спартаке", а сейчас тем более. Кононов же тоже рискует.

— Поддерживаете?

— Конечно, в "Спартак" не каждый день зовут. Лучше рискнуть, чем потом жалеть о том, что ты не пошёл. Надо пробовать. Я почему-то уверен, что так будет.