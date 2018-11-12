Путин призвал предотвращать закупки лекарств по завышенным ценам

Как отметил российский лидер, конечная цель — предотвращение перекладывания роста стоимости на плечи граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарств должна предотвратить закупки по завышенным ценам.

— Основная задача системы — предотвращение неэффективного расходования бюджетных средств, конечная цель — предотвращение закупок по повышенным ценам и перекладывания этого на плечи граждан. Данная система должна препятствовать подобному развитию событий, — отметил российский лидер в рамках совещания с членами правительства.

Путин спросил министра здравоохранения Веронику Скворцову, выполняет ли система данную задачу, на что глава ведомства ответила утвердительно. По её словам, по ряду однородных групп лекарств уже получилось снизить стоимость на 10–15%.

Скворцова также рассказала о законопроекте, который расширяет понятие взаимозаменяемости препаратов. По словам министра, уже утверждён план по определению взаимозаменяемости лекарств до 2021 года, позволяющий довести её процент до 60–70%. Сейчас он составляет 16%. Расширение перечня, по словам главы ведомства, позволит снизить цены "более существенно".

Скворцова также отметила, что уже со следующего года начнётся поэтапное введение референтных цен для взаимозаменяемых лекарств.