Отбили у грабителя. Полицейские наградили двух подростков за спасение старушки

Ребята из окна автобуса увидели, как злоумышленник издевается над пенсионеркой. Они попросили водителя остановиться и решили вмешаться.

В городе Бор Нижегородской области полицейские наградили двух 16-летних школьников, которые защитили от грабителя 90-летнюю пенсионерку. Злоумышленник напал на старушку на одной из автобусных остановок, отобрал у неё все деньги, повалил на землю и принялся избивать. В этот момент к остановке подъехал автобус, из которого вышли подростки. Они бросились на помощь старушке, оттолкнули грабителя и вызвали скорую.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками борской полиции была установлена личность и задержан подозреваемый в противоправном деянии — ранее неоднократно судимый 53-летний борчанин. В настоящее время злоумышленник арестован, — сообщили в региональном МВД.

Поступок ребят, которые защитили пенсионерку, не остался незамеченным. 9 ноября во время праздничного концерта, посвящённого Дню сотрудника органов внутренних дел, начальник городского отдела полиции со сцены местного ДК поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей и вручил героям вечера благодарственные письма и памятные подарки.

— Вы воспитали настоящих мужчин, будущих защитников Отечества! Глядя на таких достойных ребят, можно быть спокойным за наш город и страну, — заявил полковник полиции Николай Черновский.

Сами ребята ничего героического в своём поступке не видят и рассказывают обо всём как о будничном происшествии. Кстати, после этого школьники навестили старушку в больничной палате, куда она попала после встречи с грабителем.

— Сначала бабушка была в шоке. Но потом была очень благодарна, когда мы пришли к ней в больницу, очень радовалась, — рассказывает 16-летний Роман Петров.

А ранее Лайф рассказывал о пронзительном случае, произошедшем на Камчатке. Там подросток погиб, спасая младшего брата от медведя.