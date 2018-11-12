Путин поручил кабмину предотвратить значительный рост тарифов на вывоз отходов

По словам главы Минприроды, в некоторых регионах стоимость практически не изменится.

Президент России Владимир Путин поручил правительству предотвратить значительный рост тарифов на вывоз отходов с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

— Наша задача — проконтролировать рост тарифов [на вывоз отходов], сделать так, чтобы население почувствовало минимальную нагрузку в этом направлении, — рассказал министр по итогам совещания президента РФ с кабмином.

Глава Минприроды заметил, что в ряде субъектов РФ тарифы на вывоз мусора вырастут, в некоторых регионах практически не изменятся. По словам Кобылкина, повышение возможно в крупных регионах, в частности, в Красноярском крае и ЯНАО. По словам министра, перед правительством поставлена "задача не допустить сильного роста".