Центробанк назвал сферы, через которые чаще всего проводится "обналичка"

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Центробанк назвал сферы, через которые чаще всего проводится "обналичка"

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Здание Центрального банка России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как правило, мошенники одновременно используют и банковские платёжные карты, и "живые" деньги.

Центробанк впервые опубликовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в различных секторах экономики России. Согласно им, за шесть месяцев этого года обналичивание денежных средств или вывод их за рубеж по фиктивным основаниям чаще всего совершались в торговле и строительстве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, за это время 30% российского рынка теневых финансовых услуг обслуживало строительную сферу, 20% — оптово-розничную торговлю.

— Для обналичивания одни и те же бенефициары могут использовать как банковские продукты (платёжные карты), так и покупать наличную выручку у торговой розницы. Как правило, одновременно используется и то, и другое, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Напомним, в Москве ранее задержали мошенников, обналичивших более миллиарда рублей.

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