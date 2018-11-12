Центробанк назвал сферы, через которые чаще всего проводится "обналичка"

Как правило, мошенники одновременно используют и банковские платёжные карты, и "живые" деньги.

Центробанк впервые опубликовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в различных секторах экономики России. Согласно им, за шесть месяцев этого года обналичивание денежных средств или вывод их за рубеж по фиктивным основаниям чаще всего совершались в торговле и строительстве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, за это время 30% российского рынка теневых финансовых услуг обслуживало строительную сферу, 20% — оптово-розничную торговлю.

— Для обналичивания одни и те же бенефициары могут использовать как банковские продукты (платёжные карты), так и покупать наличную выручку у торговой розницы. Как правило, одновременно используется и то, и другое, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Напомним, в Москве ранее задержали мошенников, обналичивших более миллиарда рублей.