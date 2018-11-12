В Башкирии запретили укладку горячего асфальта после 20 ноября

В Башкирии установили крайнюю дату, после которой запрещено проводить работы по укладке горячего асфальта, по поручению главы республики Радия Хабирова. О принятом решении на заседании регионального правительства отчитался глава госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.
— С 20 ноября запрещается укладка горячих асфальтобетонных смесей для устройства покрытий дорог, — сообщил чиновник.
Врио главы Башкирии на совещании пригрозил наказать тех, кто нарушит норму, регламентирующую сроки укладки асфальта.
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