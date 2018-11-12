Песков: Планов обсуждения нефти Путиным и королём Саудовской Аравии пока нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли какой-то план обсуждения российским лидером и королём Саудовской Аравии повышенной волатильности на рынке нефти.

— В настоящее время нет, но телефонные разговоры по мере необходимости могут возникать весьма и весьма оперативно, — отметил Песков.

Напомним, ранее сегодня на совещании вице-премьер РФ Дмитрий Козак доложил российскому лидеру, что ситуация на топливном рынке в стране стабилизирована. Сам Путин призвал топливные компании не искать сверхприбыли в росте цен на нефть.