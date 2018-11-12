Песков ответил на вопрос, общался ли Путин с Порошенко в Париже

Президент РФ Владимир Путин не общался с украинским лидером Петром Порошенко в Париже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Насколько мне известно, нет. Они не пересеклись, — отметил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин отмечал, что ему удалось кратко переговорить с лидером США Дональдом Трампом. Кроме того, у него были продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча с Эмманюэлем Макроном, Ангелой Меркель и главой Штатов.
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