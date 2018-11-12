Путин проинформировал Совбез о контактах в Париже

Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где, в частности, проинформировал их о контактах с коллегами в Париже и обсудил предстоящую поездку в Сингапур. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин информировал участников совещания о некоторых кратких контактах, которые он имел со своими коллегами на полях мероприятий, состоявшихся вчера в Париже. И, кроме того, участники также обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к начинающемуся завтра государственному визиту президента России в Сингапур, а также саммитам Россия — АСЕАН и ВАС — Восточноазиатский саммит, — рассказал представитель Кремля.

Отметим, что, помимо главной повестки — мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны, в Париже состоялся целый ряд двусторонних встреч и бесед в расширенном составе. Так, Лайф сообщал, что Путин, Трамп, Макрон и Меркель обсудили в Париже ДРСМД и Сирию. Кроме того, российский лидер встретился с Нетаньяху, а также кратко проконтактировал с Трампом.