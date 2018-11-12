Путин и Трамп условились поговорить о ДРСМД на саммите G20 в Аргентине

В Кремле пояснили, что лидеры договорились о разговоре во время краткого общения в Париже 11 ноября.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп намерены провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине в конце месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, 11 ноября "Путин кратко обменялся буквально парой слов с Трампом" на мероприятиях в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В частности, лидеры заявили о необходимости обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Они сказали, что им есть о чём поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить... Условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на "Двадцатку", — пояснил Песков журналистам.

Как писал Лайф, Путин и Трамп пожали руки во время встречи в Париже, а на рабочем завтраке их посадили друг напротив друга. Российский президент сказал, что полноценные переговоры с американским коллегой планируются в рамках G20 или позднее.