В Кремле не увидели предпосылок для встречи лидеров "нормандской четвёрки"

Москва не видит предпосылок для новой встречи лидеров "нормандской четвёрки". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Собственно, для обсуждения в рамках "нормандской четвёрки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намёки на возможную результативность, — сказал Песков.
Он объяснил, что именно поэтому накануне состоялась отдельная встреча без участия президента РФ Владимира Путина — с участием лидеров Украины, Германии и Франции.
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