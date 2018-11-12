В Кремле не увидели предпосылок для встречи лидеров "нормандской четвёрки"

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В Кремле не увидели предпосылок для встречи лидеров "нормандской четвёрки"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Поводом для комментария стала встреча лидеров Украины, Франции и Германии, состоявшаяся накануне.

Москва не видит предпосылок для новой встречи лидеров "нормандской четвёрки". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Собственно, для обсуждения в рамках "нормандской четвёрки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намёки на возможную результативность, — сказал Песков.

Он объяснил, что именно поэтому накануне состоялась отдельная встреча без участия президента РФ Владимира Путина — с участием лидеров Украины, Германии и Франции.

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