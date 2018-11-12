Задуло с севера. Москвичам рассказали, когда ослабнут морозы

Морозы в Москве начнут ослабевать во второй половине недели, осадки маловероятны. Об этом Лайфу рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
— Всю первую половину недели у нас дневные температуры ожидаются отрицательные, столбики термометров останутся в синем секторе шкалы, — сказала Волосюк.
По словам синоптика, холодную погоду с рекордно высоким атмосферным давлением в Москву принёс антициклон, который пришёл с севера на выходных. Центр облачного вихря находится над Поволжьем, и его влияние распространяется на всю Центральную Россию.
На фоне понижения температуры осадков ожидать не стоит, даже несмотря на то что до середины недели в столице может быть облачно.
— Морозы начнут понемногу ослабевать лишь во второй половине недели, и в канун выходных температура постепенно вернётся в рамки нормы, — сказала Волосюк.
Как ранее сообщал Лайф, атмосферное давление в Москве обновило рекорд 1993 года.
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