Задуло с севера. Москвичам рассказали, когда ослабнут морозы

По словам синоптика, аномальные холода в столице будут держаться ещё несколько дней.

Морозы в Москве начнут ослабевать во второй половине недели, осадки маловероятны. Об этом Лайфу рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

— Всю первую половину недели у нас дневные температуры ожидаются отрицательные, столбики термометров останутся в синем секторе шкалы, — сказала Волосюк.

По словам синоптика, холодную погоду с рекордно высоким атмосферным давлением в Москву принёс антициклон, который пришёл с севера на выходных. Центр облачного вихря находится над Поволжьем, и его влияние распространяется на всю Центральную Россию.

На фоне понижения температуры осадков ожидать не стоит, даже несмотря на то что до середины недели в столице может быть облачно.

— Морозы начнут понемногу ослабевать лишь во второй половине недели, и в канун выходных температура постепенно вернётся в рамки нормы, — сказала Волосюк.

Как ранее сообщал Лайф, атмосферное давление в Москве обновило рекорд 1993 года.