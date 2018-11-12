В Кремле не знают о "причастности" России к сбоям в работе GPS на учениях НАТО

В Кремле ничего не знают о "причастности" России к сбоям в работе системы GPS во время учений НАТО, которые прошли с 25 октября по 7 ноября. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.
— Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны, — заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах". Песков подчеркнул, что "эти обвинения не имеют под собой оснований".
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") прошли с 25 октября по 7 ноября с участием около 50 тысяч военных из 30 стран. Во время манёвров было зафиксировано нарушение работы системы глобального позиционирования GPS. Премьер Финляндии предположил, что эти помехи могут быть вызваны российским вмешательством.
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