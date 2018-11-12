Названы лидеры имён-претендентов для 47 аэропортов России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал предварительные итоги общенационального голосования по выбору имён для 47 аэропортов страны. Речь идёт о третьем этапе конкурса "Великие имена России".
Так, аэропорт Домодедово предлагается назвать в честь маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова, учёного Михаила Ломоносова и политика Евгения Примаков.
Согласно опросам жителей, аэропорту Шереметьево выбрали название в честь химика Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, маршала Константина Рокоссовского или авиаконструктора Андрея Туполева. Аэропорт Внуково могут переименовать в честь учёного Сергея Королёва, Туполева и учёного Константина Циолковского.
Полный список отобранных имён всех аэропортов представлен на сайте ВЦИОМа. Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Каждый участник сможет выбрать только одно имя и только один аэропорт для голосования. Итоги планируется подвести 5 декабря.
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