Названы лидеры имён-претендентов для 47 аэропортов России

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Названы лидеры имён-претендентов для 47 аэропортов России

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Предварительные итоги конкурса составлены на основе опроса более 37 тысяч человек.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал предварительные итоги общенационального голосования по выбору имён для 47 аэропортов страны. Речь идёт о третьем этапе конкурса "Великие имена России".

Так, аэропорт Домодедово предлагается назвать в честь маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова, учёного Михаила Ломоносова и политика Евгения Примаков.

Согласно опросам жителей, аэропорту Шереметьево выбрали название в честь химика Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, маршала Константина Рокоссовского или авиаконструктора Андрея Туполева. Аэропорт Внуково могут переименовать в честь учёного Сергея Королёва, Туполева и учёного Константина Циолковского.

Полный список отобранных имён всех аэропортов представлен на сайте ВЦИОМа. Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Каждый участник сможет выбрать только одно имя и только один аэропорт для голосования. Итоги планируется подвести 5 декабря.

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