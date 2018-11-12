Путин утвердил право операторов связи сразу сообщать клиентам точную сумму долга

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий операторам телефонной связи информировать клиентов о точной сумме имеющейся у них задолженности. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Государственной думой 25 октября и одобрен Советом Федерации 7 ноября.

Документом внесены изменения в статью № 7 федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Теперь операторы при сообщении о наличии у должника просроченной задолженности могут в том числе "указывать её размер и структуру".

В предыдущей редакции закона операторам позволялось сообщать клиентам о самом наличии задолженности, но нельзя было указывать размер и структуру. Точную сумму клиент мог уточнить, обратившись к поставщику услуг.

Как отмечали авторы этих изменений, по данным операторов связи, общий объём образующегося каждый месяц долга их клиентов превышает 3,5 миллиарда рублей. При этом ежегодно путём информирования абонентов через СМС операторы возвращают около 23 миллиардов рублей.

Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования.