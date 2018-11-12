Песков заявил, что врио главы Хакасии получит новую должность

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Песков заявил, что врио главы Хакасии получит новую должность

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Михаил Развожаев. Фото: © сайт президента России

Михаил Развозжаев руководил республикой до подведения итогов выборов губернатора.

Президент РФ Владимир Путин намерен назначить на новую должность Михаила Развожаева, занимавшего пост врио главы Хакасии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Такие планы есть у президента, он об этих планах говорил сам лично, но пока никаких решений не принято, — сообщил представитель Кремля журналистам.

3 октября Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии — до подведения итогов выборов руководителя республики. 11 ноября победу на них одержал Валентин Коновалов с 57,57% голосов избирателей. В Кремле назвали прошедшие выборы абсолютно прозрачными и честными.

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