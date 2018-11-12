В Кремле заметили, что в Париже не было зачитано письмо русского солдата

В Кремле обратили внимание, что накануне в Париже в ходе церемонии, посвящённой 100-летию окончания Первой мировой войны, не зачитали писем русских солдат. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе торжественной церемонии в день завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитали свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов звучали записи британского, французского, американского и немецкого военных, китайского рабочего и французской девушки.

— Мы действительно на это обратили внимание. Действительно, наверное, история Первой мировой в контексте судьбы нашей страны — очень сложная и полная противоречий история. Но, скажем так, на каких языках зачитывали чьи воспоминания — это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением, — сказал Песков в ответ на вопрос, заметили ли в Кремле, что не было прочитано письмо солдата из России, и как к этому относятся.

При этом, отметил пресс-секретарь российского лидера, в Кремле уверены, что во Франции "многие помнят о тех подвигах, которые русские солдаты совершали там, кстати, защищая эту страну".

— Всё-таки Русский экспедиционный корпус — около 20 тысяч из этого корпуса было во Франции, сражалось там. Они в том числе защищали французов, защищали Францию, поэтому об этом во Франции помнят. Это мы знаем, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.