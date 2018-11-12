Песков: Цены на бензин должны регулироваться рыночными методами

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак доложил, что ситуация на рынке топлива в нашей стране стабилизирована.

Президент России Владимир Путин убеждён в необходимости сохранять рыночное регулирование цен на топливо. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя совещание с членами правительства в Кремле, на котором поднималась тема цен на топливо.

— Президент говорил о том, что все меры должны быть рыночного характера, но в то же время должны присутствовать необходимые элементы регулирования рынка, которые не дадут компаниям извлекать сверхприбыль на внутреннем рынке в ущерб конечным потребителям, — подчеркнул Песков.

Как уже сообщал Лайф, на совещании, о котором идёт речь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак доложил главе государства, что ситуация на рынке топлива в нашей стране стабилизирована. Путин в свою очередь заявил о необходимости регулировать топливный рынок при резком росте цен, а также призвал топливные компании не искать сверхприбыли в росте цен на нефть.