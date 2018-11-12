Лидер Косова рассказал о беседе с Путиным в Париже

Лидер Косова Хашим Тачи рассказал о короткой беседе с президентом России Владимиром Путиным накануне в Париже. По его словам, они обсудили отношения Приштины и Белграда.

— Сосредоточились на диалоге, направленном на нормализацию отношений между Косовом и Сербией для всестороннего, обязательного соглашения. В этом вопросе позиция президента Путина была чёткой: "Если вы достигните мирного соглашения, Россия его поддержит, — пишет Тачи в своём "Твиттере".

In #Paris, I met President @PutinRF_Eng, focusing on dialogue for the normalization of relations btwn Kosovo & Serbia for comprehensive, binding agreement. On this topic, President Putin was clear: “If you (#Kosovo & #Serbia) achieve a peaceful agreement, Russia will support it”. pic.twitter.com/TAXILAXutD — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 12 ноября 2018 г.

Как уже сообщал Лайф, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение проблемы Косова и Метохии невозможно без участия России как постоянного члена Совбеза ООН.