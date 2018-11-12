Лидер Косова рассказал о беседе с Путиным в Париже

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Лидер Косова рассказал о беседе с Путиным в Париже

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Лидер Косова Хашим Тачи рассказал о короткой беседе с президентом России Владимиром Путиным накануне в Париже. По его словам, они обсудили отношения Приштины и Белграда.

— Сосредоточились на диалоге, направленном на нормализацию отношений между Косовом и Сербией для всестороннего, обязательного соглашения. В этом вопросе позиция президента Путина была чёткой: "Если вы достигните мирного соглашения, Россия его поддержит, — пишет Тачи в своём "Твиттере".

Как уже сообщал Лайф, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение проблемы Косова и Метохии невозможно без участия России как постоянного члена Совбеза ООН.

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