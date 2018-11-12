"ЛУКойл" подписал соглашение о стабилизации цен на топливо

В компании, однако, пожаловались на миллиардные убытки из-за удержания цен на бензин.

"ЛУКойл" подписал с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о мерах по стабилизации цен на топливо на российском рынке, сообщает ТАСС.

— Наша компания подписала соглашение по стабилизации цен до 31 марта. Мы уверены, что это даст возможность стабилизировать рынок, особенно эти два месяца, потому что с 1 января начинает работать механизм демпфирующей ставки, — отметил глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов.

"ЛУКойл" оценил свои потери от мер по стабилизации цен на рынке топлива за последние месяцы в 8,5 млрд рублей, рассказал Алекперов. Он подчеркнул важность того, чтобы все российские компании обеспечили поставки на топливную биржу как бензинов, так и дизтоплива.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил сегодня о необходимости регулировать топливный рынок при резком росте цен.