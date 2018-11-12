В Кремле объяснили, почему Путин и Назарбаев миновали стенд Крымского моста

В Кремле рассказали, почему президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев миновали стенд с изображением Крымского моста на туристической выставке в Петропавловске.

— Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно [было], — объяснил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, Путин и Назарбаев 9 ноября осмотрели в Петропавловске туристическую выставку "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана". На одном из стендов была фотография Крымского моста. В ряде СМИ сообщали, что казахстанская сторона отказалась согласовывать пеший маршрут Назарбаева мимо этого изображения из-за того, что республика не признала присоединение Крыма к России.