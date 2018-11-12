Путин продлил период упрощённой оплаты налогов на зарубежные активы

Он позволяет гражданам избежать ответственности за неуплату при условии возмещения ущерба.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2019 года особый режим оплаты налогов на зарубежные активы. Документ размещён на портале правовой информации.

В этот период россияне освобождаются от уголовной ответственности за неуплату налогов на такие активы. Это делается при условии, если гражданин полностью возмещает ущерб, причинённый бюджету.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее пояснял, что цель этой нормы — дать дополнительное время бизнесу. Впервые такой механизм введён в 2014 году.

Сегодня Путин также поручил проанализировать жалобы на рост налоговой нагрузки для населения.