Ярош предложил националистам объединиться перед выборами на Украине

По словам бывшего правосека, сам он при этом не будет претендовать "на мандаты и должности".

Депутат Верховной рады Украины, бывший руководитель "Правого сектора"* Дмитрий Ярош сегодня предложил всем националистическим силам страны объединиться и поддержать общего кандидата на выборах президента Незалежной.

— Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединённой силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины, — написал Ярош на своей странице в "Фейсбуке".

Он также заверил, что не будет претендовать "на мандаты и должности", и подчеркнул, что считает нецелесообразным проведение выборов во время боевых действий в Донбассе.

Очередные президентские и парламентские выборы состоятся на Украине весной и осенью 2019 года.

Ранее глава украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах украинского президента. Он также призвал поддержать единого кандидата от националистических сил — бывшего вице-спикера Верховной рады, замглавы партии "Свобода" Руслана Кошулинского.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.