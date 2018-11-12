Врио главы Курской области отменил дополнительные льготы своему предшественнику

Врио главы Курской области Роман Старовойт отменил дополнительные льготы для своего предшественника Александра Михайлова из-за прекращения его полномочий. Об этом сообщает областная администрация.
— Признать утратившим (силу. — Прим. ред.) постановление администрации Курской области от 10.10.2018 №808-па "О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий", — говорится в указе, подписанном Старовойтом.
Михайлов подписал документ о дополнительных гарантиях главе региона накануне своей отставки. Согласно этому постановлению, экс-глава региона в течение трёх лет после отставки может пользоваться служебным транспортом, лететь в Москву на самолёте или ездить в поезде два раза в год, без препятствий входить в Дом советов и без очереди — на приём к нынешнему губернатору.
Роман Старовойт, который ранее занимал пост замминистра транспорта, был назначен врио главы Курской области 11 октября.
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