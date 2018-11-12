В Кировской области на трёхлетнюю девочку в детсаду рухнул шкаф

ЧП произошло в туалетной комнате, где малыши находились в сопровождении воспитателя.

В Кировской области возбудили уголовное дело, после того как на трёхлетнего ребёнка в одном из детских садов посёлка Афанасьево рухнул шкаф. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошёл 8 октября, когда дети находились в туалете в сопровождении воспитателя. В какой-то момент упал шкаф, незакреплённый должным образом. Весь удар пришёлся на стоявшую рядом трёхлетнюю малышку. У неё зафиксировали перелом стопы. Остальные дети не пострадали.

В СК уточнили, что дело заведено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". В обстоятельствах разбираются правоохранители.