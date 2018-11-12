Москва вошла в топ-10 лучших для жизни городов мира

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Москва вошла в топ-10 лучших для жизни городов мира

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Фото: © Pixabay

Москва заняла шестую строчку в рейтинге World's Best Cities, который был составлен международной консалтинговой компанией Resonance.

С первого по пятое места заняли Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Токио (Япония) и Барселона (Испания). С седьмого по десятое места — Чикаго (США), Сингапур (Сингапур), Дубай (ОАЭ) и Сан-Франциско (США).

Эксперты анализировали 23 показателя, включая возможность трудоустройства, уровень туризма, развитость инфраструктуры, доступность жилья, состояние экологии.

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